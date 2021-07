Køb varer til dig selv på nettet ved ganske enkelt at udgive dig for at være ungdomsskole.

Det lyder ret utroligt, at det kan lade sig gøre.

Men ikke desto mindre er en 38-årig mand blevet dømt 60 dages betinget fængsel ved Retten i Hillerød for lige præcis den måde at svindle på, skriver sn.dk.

Og det er en yderst snedig fremgangsmøde. han har udnyttet til at svindle sig til varerne, uden selv at skulle betale så meget som en øre.

Helt konkret oprettede han e-mailadresser med varianter af sit navn og fandt en uddannelsesinstitutions såkaldte ean-nummer.

European Article Number bruges, når en virksomhed skal foretage en e-fakturering til det offentlige.

Han fandt ean-numrene på nettet, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige. Herefter bestilte han varer i uddannelsesinstitutionens navn til afhentning i en pakkeshop.

I to tilfælde udgav han sig for at være Allerød Ungdomsskole, tre gange for Lyngholmskolen i Stavnsholt ved Farum og tre gange for Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød.

Han kom med flere undskyldninger for sin svindel, da han skulle forklare sig i retten. Ja, hans bortforklaringer stod nærmest i kø.

Den 38-årige forklarede både, at han 'var inde i en dårlig periode', og at 'han var hjemløs'.

Desuden fortalte han, at hans far lige var død, og at nogle af de bestilte varer skulle bruges til at bygge et hus i sin nyttehave for at ære farens minde.

Ligeledes sagde han også, at han havde dårlig økonomi og begik forholdene for at finansiere sit stofmisbrug.