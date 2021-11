Søndag eftermiddag er to personer blevet stukket ned i Taastrup.

Hændelsen er sket i boligområdet Cederlunden i Taastrup, hvor politiet fortsat er massivt til stede.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi er massivt til stede derude. Vi efterforsker fortsat og vi efterforsker bredt. Mere kan jeg ikke fortælle noget lige nu,« oplyser vagtchefen til B.T.

Kort efter ankom politi og beredskab ankom til stedet, hvor de udøvede hjælp til de sårede.

Herefter kørte to ambulancer med politieskorte ind mod centrum af København oplyser B.T.s mand på stedet.

Der oplyses yderligere, at politiet har afspærret flere parkeringspladser af i området, og at der er kaos, da beboer hverken kan komme til eller fra deres bopæl på grund af politiets arbejde.

Vagtchefen oplyser yderligere, at begge blev hastet afsted og kørt til traumecentret på Rigshospitalet, og at der umiddelbart ikke noget at frygte for de omkringliggende beboere.

