En nat i januar 2024 blev en 22-årig mand fundet skuddræbt i en bil på Frederiksberg. Politiet søger vidner.

Knap en måned efter at en 22-årig mand blev fundet død af skud i en bil på Frederiksberg, mangler politiet forsat vidner til at opklare sagen.

Derfor opfordrer politiet til, at vidner eller andre, der ligger inde med viden om sagen, ringer til dem på 114. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

Politiet modtog en anmeldelse om skud ved Worsaaesvej på Frederiksberg natten til søndag den 14. januar 2024 klokken 02.01.

Her blev den 22-årige mand fundet skudt i en bil, og politiet gik i gang med en omfattende efterforskning af sagen.

Men efterforskningen har fortsat ikke ført til nogle anholdte i sagen, oplyser politiet.

- Vi har mange hypoteser omkring, hvad der er sket, så vi kan ikke lægge os fast på noget endnu, sagde vicepolitiinspektør Lasse Michelsen den 14. januar.

Politiet ville heller ikke udelukke, at hændelsen kan være banderelateret.

- Vi arbejder i mange retninger, så vi kan ikke udelukke, at det kan være relateret til den igangværende bandekonflikt, men det er for tidligt at sige noget om det, sagde Lasse Michelsen.

Siden har Københavns Politi oplyst, at man mener, at skuddrabet har rod i den aktuelle bandekonflikt.

Det skrev politiet i en pressemeddelelse om visitationszoner 18. januar.

/ritzau/