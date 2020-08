En ung mand blev angiveligt udsat for et voldeligt overfald tidligere mandag, og nu beder politiet offentligheden om hjælp.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»En fyr er angiveligt blevet overfaldet, og det er formentlig sket med et jernrør,« lyder det fra vagtchef Bjørn Pedersen.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Han oplyser videre, at der er tale om en yngre mand, der ikke ønsker at fortælle særlig meget, hvorfor politiet nu gerne høre fra nogen, der eventuelt skulle have set overfaldet.

»Det kniber lidt med oplysningerne.«

Overfaldet skulle have fundet sted omkring klokken 16.45 på Stengårdsvej i Esbjerg.

På Twitter skriver politikredsen følgende:

Esbjerg: Der har i dag ca kl. 1645 været et overfald på Stengårdsvej i Esbjerg. Har du set noget, så vil vi gerne tale med dig. Ring 114

Vagtcentralen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 3, 2020

