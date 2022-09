Lyt til artiklen

'Tak for lort og ødelæggelse af liv'.

Sådan skulle en 69-årig kvinde, der er dømt for at have brudt sin tavshedspligt, have skrevet på sin Facebook-side om ansatte i Københavns Kommune.

Mandag morgen skal kvinden møde i retten.

Her er hun tiltalt for at have chikaneret i alt 16 personer, der arbejder for Københavns Kommunes jobcentre og andre offentlige arbejdspladser.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge politiet startede kvinden i 2018 med at hænge kommunens sagsbehandlerne ud på sin egen Facebook-side og i offentlige Facebook-grupper.

Tidligere har tiltalte arbejdet i en kommune, hvor hun var sagsbehandler. I 2016 blev hun fyret sin stilling, efter hun klagede over kommunens behandling borgerne.

Angiveligt har kvinden ikke kun chikaneret kommunens ansatte på Facebook. Det fremgår af anklageskriftet, at kvinden har startet en YouTube-kanal, hvor hun ved navn har hængt de ansatte ud for deres arbejde.

'I går så jeg en så sagsmishandlet kvinde bryde sammen og kaste op, idet sagsbehandler x atter udviste total mangel på faglighed og empati. Hun har flere gange manipuleret med loven, og er efter klage kun blevet forfremmet,' skulle kvinden have skrevet i 2018.

I 2019 mødte hun op på en af kommunens adresser, hvor hun i receptionen skulle have råbt til en ansat, at hun skulle skamme sig og fortsat:

»Det er x, og jeg tænkte nok, at det var hende, for jeg har været inde på hendes Facebook-profil.«

Københavns Politi har tiltalt kvinden efter straffelovens paragraf 119 a, der handler om chikane af offentlig ansatte. 20 gange mener politiet, at tiltalte er gået over stregen.

Hvis kvinden bliver kendt skyldig, risikerer hun en bøde på 30.000 kroner, skriver anklagemyndigheden i anklageskriftet.

Den 69-årige kvinde forsøger nu at komme i Folketinget.

B.T. følger sagen.