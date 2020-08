Kevin Magnussen og Esteban Ocon var under den afsluttede træning til Spaniens Grand Prix involveret i en kontroversiel situation, der sendte franskmanden frontalt ind i barrieren.

Dommerne indkaldte efterfølgende begge kørere til forhør, men afsluttede sagen med en kendelse om ’Racing Incident’ (hændeligt uheld, red.)

Ocon havde kort inden afkørslen fået besked fra Renault-pitten om, at Magnussen var på en hurtig omgang.

Men det var ikke tilfældet - Renault-folkene havde åbenbart misforstået situationen. Magnussen havde over Haas-radioen, som Renault ikke har adgang til, kort forinden meddelt, at han var på vej tilbage til pitten.

Magnussen havde netop overhalet Ocon, da han tog farten af bilen, mens han styrede væk fra ideallinjen. Ocon undgik i sidste øjeblik at ramme danskerens Haas-Ferrari, men mistede herredømmet og crashede nærmest hårdt ind i barrieren.

»Magnussen bremsede. Jeg lod ham komme forbi, fordi han var på en hurtig omgang. Og så sænkede han pludselig farten,« sagde Ocon over pit-radioen.

Dommerne undersøgte data fra Magnussens bil, og slog fast, at han ikke havde benyttet bremserne. Det blev også slået fast, at Ocon ved at kiggei sine spejle opdagede Magnussen for sent.

Magnussen og Ocon var enige om, at ingen af dem havde skylden for episoden.

Den tidligere verdensmester Nico Rosberg kommenterede episoden for engelsk tv:

“Det virkede, som om Ocon ikke var fuldt koncentreret – måske kikkede han på sit display? Det virkede ikke som om han var 100 procent fokuseret.«