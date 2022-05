Med bittesmå trippende skridt trådt den amerikanske realitystjerne og iværksætter Kim Kardashian mandag aften ind på den røde løber til dette års Met Gala.

Årsagen til de helt små skridt skal findes i den helt særlige – og historiske – kjole, som hun bar.

Det skriver magasinet Vogue.

For det var ikke en hvilken som helst kjole, hun havde valgt at tage på i anledningen af den årlig fundraising-galla, der afholdes til fordel for Metropolitan Museum of Arts Costume Institute i New York City, hvor man i år havde valgt et tema om amerikansk mode.

Foto: ANGELA WEISS

»Hvad er det mest amerikanske, du kan tænke på? Det er Marilyn Monroe,« fortæller den 41-årige Kim Kardashian selv om sit valg af kjole.

Kjolen er nemlig den selvsamme, som den amerikanske skuespillerinde bar, da hun i 1962 sang en fødselsdagssang for den daværende præsident John F. Kennedy, hvor han fyldte 45 år.

På videooptagelser fra begivenheden kan man høre, hvordan publikum gispede, da Marilyn Monroe tog sin hvide pelsjakke af og afslørede den tætsiddende kjole, hun havde på indenunder, som var besat med over 6.000 krystaller.

»For mig var det største Marilyn Monroe-øjeblik, da hun sang 'Happy Birthday' til JFK. Det var det look,« forklarer Kim Kardashian til Vogue om valget af kjolen.

Arkivfoto fra 1962 af Marilyn Monroes iført den ikoniske kjole. Foto: CECIL STOUGHTON

Det var dog ikke bare lige sådan for hende at få fingrene i kjolen.

Den står nemlig til daglig udstillet på 'Ripley's Believe It or Not!' i Florida, og da hun første gang skulle prøve den, ankom den dyrebare og skrøbelige kjole i følgeskab med vagter og handsker, som hun skulle bære, mens hun prøvede den.

Men den passede hende ikke.

Til Vogue fortæller den 41. årige realitystjerne, at hun derfor havde to valg. Enten at finde på noget andet at tage på. Eller at tabe sig. Hun valgte sidstnævnte – og da hun anden gang prøvede kjolen, passede den.

Kim Kardashian med Pete Davidson. Foto: ANGELA WEISS

Da hun mandag aften trådte ind på den røde løber, løb kjolen derfor med en stor del af opmærksomheden, og ifølge People var 'alle øjne på' hende.

Men fordi, at kjolen på ingen måde må ændres på, og fordi den sidder så stramt, måtte Kim Kardashian tage bittesmå skridt på den røde løber for ikke at komme til at strække materialet eller på anden måde ødelægge den.

Da hun trådte ind på den røde løber, var det i følgeskab med kæresten, den 28-årige komiker Pete Davidson.