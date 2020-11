Nynne Larsen og Robert Hansen har en særlig ting tilfælles, som gør dem endnu stærkere sammen.

Efter et kaotisk kærlighedsliv det seneste år har Robert Hansen, 41, nu endelig fundet den rette at slå sig ned med. 25-årige Nynne Larsen, der er kendt fra ‘Divaer i junglen’ og ‘Dagens mand’, har formået at stjæle skuespillerens hjerte, og efter blot halvanden måned flytter parret nu sammen.

Robert Hansen og Nynne Larsen mødte hinanden på Café Victor en dag i september, og der gik ikke lang tid, før de begge vidste, at de havde fat i noget godt.

»Rimelig hurtigt i et parforhold finder man ud af, om det kan gå eller ej,« fortæller Nynne til Realityportalen.

Fulde af selvironi

Heldigvis var de begge enige om at spå forholdet en lys fremtid. Og ifølge Nynne er der en helt særlig grund til, at de kommer så godt ud af det med hinanden.

»Vi har så meget selvironi, og det tror jeg bærer os rigtig langt som par. Der er så meget kærlighed, gnist og humor,« fortæller hun.

For både Robert og Nynne er det vigtigt, at der er plads til drillerier, og ingen af dem tager sig selv for højtideligt.

»Vi kan sagtens tage pis på os selv og hinanden,« siger Nynne.

Bølgerne kan gå højt

Lige så godt, det kan være, at man ligner hinanden, lige så vanskeligt kan det dog også være til tider. Det er realitybaben ikke bleg for at indrømme.

»Vi skændes selvfølgelig også som alle andre par. Det er klart, når man har to store personligheder, som man skal forene, så er det klart, at der kommer nogle gnister.«

Heldigvis er både Nynne og Robert gode til at tale problemerne til bunds, og så kommer de kun stærkere ud på den anden side.

»Der er ikke noget, vi ikke kan løse. Vi taler bare om tingene så,« lyder det optimistisk fra Nynne.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.