Du kan gå 300 meter fra den ene ende til den anden. Og så kan du boltre dig på 22.000 kvadratmeter.

Sådan beskriver erhvervs- og rigmanden Jacob Risgaard det nye kæmpelager, som Coolshop har fået etableret i Nørresundby.

Men først skal en massiv opgave gennemføres.

Alle produkter skal flyttes fra det gamle til det nye lager. På blot fire dag.

Flytningen står på hele weekenden. Foto: Jacob Risgaard

»Det er meget omfattende.«

»Vi taler 1,5 millioner produkter fordelt på 35.000 varer. Alt fra skønhedsprodukter, spil, støvsugere. Faktisk alt, hvad der er på Coolshops hjemmeside,« lyder det fra Risgaard, der har taget en ti minutters flyttepause for at tale med B.T.

Jacob Risgaard, man i øjeblikket kan se i DR-programmet 'Løvens Hule', har fået bygget nyt lager til Coolshops enorme varesortiment. Blot 700 meter væk fra det tidligere lager.

Og dermed går man fra 7.000 til 22.000 kvadratmeter.

Coolshops nye lager. Foto: Privatfoto

»Det var det sted, vi kunne få lov til at bygge. Det bliver så også en af de største bygninger i Nordjylland. Vi var simpelthen i pladsmangel det gamle sted, og det kommer vi også i det nye,« forklarer Risgaard, som fortæller, at man allerede har besluttet at øge kapaciteten det nye sted med 10.000 kvadratmeter.

I skrivende stund hjælper 300 medarbejdere med den enorme flytteopgave.

Nogle læsser, andre pakker, hvorefter medarbejdere kører læsset afsted i ti lastbilanhængere. Og så står nye kræfter klar til at tage imod.

»Vi har også fået hjælp af vores folk i Herning, som så bor på hotel i Aalborg. For vi arbejder i hold mellem klokken 06 om morgenen til 2 om natten.«

Foto: Jacob Risgaard

»Men vi jo underlagt en fagforening, så kommer der nogle fortjente fridage i næste uge.«

Og chefen giver et nap med?

»Ja ja, selvfølgelig. Jeg er den hurtigste og render rundt herude i joggingtøj,« tilføjer Jacob Risgaard med et grin.

Flytteweekenden blev sat i gang torsdag aften. Ifølge planen er det hele overstået søndag. Som det ser ud nu, er flytteholdet foran tidsplanen, lyder det afsluttende fra Jacob Risgaard, der driver holdingselskabet JR Holdings ApS.

