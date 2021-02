»Vi ønsker hende god bedring, men …«

Direktøren for det britiske sundhedsvæsen, professor Stephen Powis, er mildest talt ikke begejstret for Gwyneth Paltrows sikkert velmenende corona-råd.

Sagen er, at Gwyneth Paltrow for nylig udgav et blogindlæg om sin oplevelse med virussen, der havde efterladt hende sløv, træt og i en »hjernetåge«.

For at afhjælpe problemet havde hun konsulteret det, hun selv kalder en »udøver af funktionel medicin«, som anbefalede hende intuitiv faste som løsning på problemet.

Den amerikanske skuespillerinde havde lyttet til rådet og havde derfor prøvet sig frem med en keto- og plantebaseret diæt uden sukker og alkohol.

Hun faster desuden hver dag frem til klokken 11 og går i infrarød sauna.

Men den type løsning bør man holde sig fra, lyder det fra professor Stephen Powis ifølge BBC. Det er i hvert fald absolut ikke anbefalinger, som han og sundhedsmyndighederne kan støtte op om, forklarer han.

Han mener, at man i stedet bør holde sig til »seriøs videnskab«, og at personer med stor indflydelse bør holde sig fra at anbefale alternative kure og løsninger til deres mange følgere.

»Ligesom virus spreder misinformations sig på tværs af grænser, og den muterer og udvikler sig.«

»Derfor har YouTube og andre sociale medier et stort ansvar her,« siger han i generelle termer.

Herefter nævner han specifikt den 48-årige skuespillerinde.

»De seneste dage har jeg set, at Gwyneth Paltrow desværre lider af følgerne fra covid-19. Vi ønsker hende god bedring, men nogle af de løsninger, hun anbefaler, er bestemt ikke løsninger, vi kan stå inde for.«

»Vi er nødt til at tage covid-19 alvorligt og tilknytte seriøs videnskab. Alle influencere, der bruger sociale medier, har et ansvar og en pligt til at tage hensyn til det,« lyder det fra Stephen Powis.

Og vi skal kun et år tilbage, før en af hans kollegaer ligeledes kritiserede skuespillerinden.

Her var det sundhedsvæsenets administrerende direktør, Simon Stevens, der langede ud efter Gwyneth Paltrow, der fra sit firma Goop solgte alternative behandlingsmetoder.

»Myter og misinformation har fået steroider som følge af vildledende informationer på nettet.«

»Gwyneth Paltrows mærke sælger 'overnaturlig vampyr-frastøder', bedyrer, at 'kemiske solcremer er en dårlig idé' og promoverer tarmrensning og 'gør-det-selv'-kaffe-lavement-maskiner, på trods af at det medfører en betydelig risiko for helbredet.«

»På trods af, at det nationale sundhedsvæsens råd klart og tydeligt lyder, at 'der ikke er nogen videnskabelige beviser, der peger på, at der er nogen som helst sundhedsværdi i tarmskylninger,« lød det fra Simon Stevens.

Dengang lød det i en officiel udtalelse fra Goop, at man tog kritikken meget seriøst, og at man støttede det britiske sundhedsvæsen.

Denne gang har hverken Goop eller Gwyneth Paltrow udtalt sig om kritikken.