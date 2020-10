'Beverly Hills'-stjernen Tori Spelling blev mobbet for sit udseende, da hun var ung skuespillerinde, og særligt et karaktertræk stod for skud.

Med store konsekvenser for hendes psyke, fortæller skuespillerinden nu.

Hun forklarer, at da hun først blev en verdensstjerne som teenager, skrev ondskabsfulde typer, at hun havde grimme øjne. Hun blev omtalt som 'frø-øje' og 'insektøjne'.

Noget, der fik hende til at græde og tigge makeup-artisterne om at få hendes øjne til at virke mindre.

Her ses skuespillerinden med sin far, Aaron Spelling, og sin mor, Candy Spelling (t.h.) i et billede fra 2006.

Hun skriver om sine oplevelser på sin Instagram-profil. Her fortæller hun, at det ikke altid var nemt at vokse op, mens man blev udsat for offentlighedens ubarmhjertige granskning.

47-årige Tori Spelling er datter af den megarige tv-producer Aaron Spelling, der også stod bag den ikoniske ungdomsserie 'Beverly Hills 902019', hvor Tori Spelling fik sin berømmelse.

I sit opslag forklarer Tori Spelling, at hendes far plejede at sige, »at øjnene er vinduer til sjælen«.

En forside ændrede alting

Senere hen er det også lykkedes skuespillerinden at slutte fred med sit særpræg.

'Jeg indså ikke, hvilket aktiv mine øjne var, indtil jeg lavede 'Scream 2' (gyserfilm, red.) og forsiden på Rolling Stones, hvor vi genskabte den ikoniske brusebadsscene fra Psycho,' skriver hun og uddyber:

'Mine øjne gjorde alt for billedet. De viste den følelse, som jeg 'følte i min sjæl'.'