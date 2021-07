Canadiske Luke Prokop har skrevet historie. Og det har han, selvom det endnu ikke er blevet til en tur på isen i NHL.

Nashville Predators-spilleren er nemlig sprunget ud som homoseksuel mandag. Dermed er han den første homoseksuelle mand med en NHL-kontrakt i historien.

Luke Prokop fortalte om sin seksualitet i et opslag på Twitter.

'Jeg kan i dag med stolthed fortælle jer alle sammen, at jeg er homoseksuel,' skriver han på det sociale medie og fortsætter:

'Det har været noget af en rejse, jeg har været på i livet indtil videre, men jeg kunne ikke være mere stolt omkring min beslutning. Jeg har altid drømt at være en del af NHL.'

Nashville Predators valgte den daværende 18-årige canadiske ishockeyspiller i tredje runde af NHL-draften sidste år. Den talentfulde spiller håber at kunne hjælpe andre.

'Ved at dele, hvem jeg er, så håber jeg, at jeg kan hjælpe andre med at se, at alle er velkomne i hockeyverdenen, mens vi arbejder hen mod, at hockeyen er for alle,' skriver han videre.

Luke Prokop fortæller derudover, at han har haft en fantastisk opbakning fra sin familie, sine venner og Nashville Predators.

Og den unge ishockeyspiller fra Canada har en dejlig fornemmelse i kroppen nu, hvor han er sprunget ud.

'Når jeg tænker på følelsen af ​​at være fri, er det her det nærmeste, jeg er kommet i mit liv.'