Den tidligere OL-guldvindende danske landstræner Jan Pytlick har særdeles stærke håndboldgener. Og dem har han givet videre til sin søn Simon.

For 19-årige Simon Pytlick har i denne sæson fået et kæmpe gennembrud for GOG, der har skullet bruge teenageren på venstrebacken, efter at først Emil Lærke og sidenhen Morten Olsen gik i stykker.

Og præstationerne har været vilde. Forleden scorede han otte gange, da det tyske storhold Rhein-Neckar Löwen gæstede Gudme i European League.

Og da han i en ligakamp mod Skanderborg bankede 13 kasser ind, konstaterede TV 2's kendte håndboldkommentator Bent Nyegaard, at han 'ikke havde set noget lignende, siden Mikkel Hansen scorede 15 gange i en DM-finale i 2008'.

Foto: Morten Stricker Vis mere Foto: Morten Stricker

Så er der ligesom lagt pres på teenagerens skuldre.

»Haha, ja, det må man sige,« fortæller Simon Pytlick til B.T.

»Det er måske en lidt stor sammenligning. Men det er da altid fedt, at man får lidt credit for det, man render rundt og laver.«

»Og det er fedt at blive sammenlignet med så stor en person som Mikkel Hansen - men altså, det er nok lige niveauet over, hvad jeg selv tænker,« siger det unge talent.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han holder benene på jorden, mens alle andre spår om en stor rød-hvid fremtid. Det er hans succesopskrift, og den holder han sig til.

»Jo, det er da klart, at jeg da rigtig gerne vil have, at det skal blive til noget større. Men lige nu har jeg bare mega meget fokus på hver enkelt kamp,« lyder det fra Simon Pytlick.

I GOG er direktør Kasper Jørgensen godt klar over, at klubben nok en gang har gravet en diamant frem. Men han er alligevel overrasket over, hvor hurtigt og naturligt gennembruddet er kommet.

»Vi er overrasket over, at det er gået så hurtigt. Det kommer da bag på os, men vi er selvfølgelig bare glade for det,« siger Kasper Jørgensen, der er overbevist om, at unge Pytlick har potentialet til at gå hele vejen.

»Tager han ligeså store skridt i de næste sæsoner, som han har gjort i denne, så rækker talentet til de allerstørste klubber i Europa og til en landsholdskarriere.«

»Om han når Mikkel Hansens niveau, skal jeg lade være usagt. Der skal man trods alt være af en vis kaliber.«

At Simon Pytlick har fundet lykken i en harpiks-verden, er ingen tilfældighed. Før Jan Pytlick blev træner, var han selv et kæmpe håndboldtalent, som på grund af en slem skade aldrig for alvor fik udfoldet sig.

Og Simons mor, Berit Bogetoft, var med på Ulrik Wilbeks landshold i de tidlige Jernhårde Ladies-år.

Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto: Keld Navntoft

Simons søster, Camilla, spiller for TTH Holstebro i den bedste danske række.

Så barndommen har været fyldt med hopskud og fodfinter for den unge GOG-stjerne.

»Når man har haft en far og en mor, der begge har spillet på højt niveau, så har det fyldt rigtig meget. Men jo ældre man bliver, desto mindre tænker man over det,« siger Simon Pytlick og uddyber:

»De sidste par år har det ikke fyldt så meget. Men når man har været i nogle svære situationer, kan man bruge familien.«

Indtil videre har det ikke set svært ud for teenageren. Og som Bent Nyegaard bemærker i sin TV 2-klumme, så er der én forskel på Pytlick og den Mikkel Hansen, der i 2008 scorede 15 gange.

»Hansen var et år ældre.«