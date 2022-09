Lyt til artiklen

Når Salling Group åbner discountkæden ‘Basalt’ den 11. oktober, er der tale om en voldsom markering fra Danmarks førende dagligvareaktør.

Sådan lyder vurderingen fra ekspert Bruno Christensen, der forventer, at kæden bliver en stor succes.

»Det her er Salling Group, der udfører et genialt træk. Jeg er slet ikke i tvivl om, at ‘Basalt’ bliver en succes. Lige nu har de sat resten af branchen skakmat,« siger Bruno Christensen.

Kæden ‘Basalt’ bliver uden kølevarer, med korte åbningstider og med en butiksindretning, hvor du plukker din varer direkte fra paller eller fra hylder, hvor varerne står i sin oprindelige emballage.

Det er alle tiltag, der nedbringer omkostninger til driften, og som betyder, at Salling Group lover, at varerne vil være 15 procent billigere end resten af markedet.

»Det er helt rigtigt set af Salling Group. Alle har fokus på stigende omkostninger, og så kommer de med den her kæde. Det er super stærkt signal at sende, og det er fantastisk timing,« siger Bruno Christensen:

»Salling Group går tilbage til Aldis ungdom med rå kasser og varer på paller. Vi har set en udvikling på discountmarkedet, hvor butikkerne er røget op i en høj klasse med store udvalg og flotte butikker. Men det har gjort dem dyrere at drive. Nu barberer Salling Group en del af de omkostninger væk.«

I første omgang åbner ‘Basalt’ ti butikker frem mod udgangen af 2022.

Antallet af butikker kan blive en faktor for, om det bliver en succes, vurderer Bruno Christensen.

»Det bliver en stor udfordring at rulle det her ud som kæde. Men bare det, at man lancerer ‘Basalt’, sender et stærkt signal til markedet,« siger Bruno Christensen:

»Resten af kæderne vil nok være nødt til at se på deres priser. De er nødt til at fortælle, at de kan komme ned i pris og matche det, Salling Group kommer med. Sallings andre kæder – især Netto og Bilka – vil nok også skulle ned i pris.«