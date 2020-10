Et køb af et hus er sandsynligvis den dyreste handel, et menneske laver i løbet af livet.

En handel, der kan koste mange millioner kroner, men også langt mindre. Alt efter hvor du slår dig ned i landet, er der nemlig rigtig stor forskel på, hvad de danske villaer koster - og nogle steder kan det at flytte over en kommunegrænse være over 20.000 kroner værd.

Det viser de aktuelle kvadratmeterpriser på landets udbudte villaer og rækkehuse fra boligvisningssiden Boliga.dk.

Hvis du for eksempel overvejer at købe et hus i landets dyreste boligområde Gentofte Kommune nord for København, så er der over 20.000 kroner at spare på hver eneste boligkvadratmeter, hvis du i stedet slår dig ned i Københavns Kommune - som også er over 19.900 kroner “billigere" en villaerne i den mondæne kommune Frederiksberg midt i hovedstaden.

Det er kæmpestore forskelle, der langt hen ad vejen kan forklares med netop disse kommuners natur og placering i hovedstadsområdet. Det fortæller boligøkonom Anders Overvad fra Arbejdernes Landsbank:

»Jo, tættere vi kommer på de helt store byer, jo mere hopper priserne op ad. De fleste af os arbejder her og transporttider er noget, de fleste gerne vil mindske. Derfor ser vi også, at priserne kan hoppe helt vildt fra en kommune til en anden,« siger han til Boliga.dk.

En ting er kvadratmeterpriserne, men en anden ting er også de implicitte omkostninger ved at bo, der kan variere meget fra sted til sted. Det gælder for eksempel kommuneskatter og daginstitutioner. Dertil kommer områdets popularitet: Er der gode skoler, gode stisystemer - og så er der måske også noget status ved at bo et bestemt sted.

Lige nu ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris på husene i København på lige knap 46.200 kroner - et prisleje, der betyder, at et gennemsnitligt hus på fx 150 kvadratmeter koster over 6,9 millioner - og at bestemt ikke alle boligkøbere kan være med.

Så skal priserne længere ned kan man tage et par solide nøk, hvis man rykker til nogle af hovedstadens øvrige nabokommuner: I Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Herlev kan man nemlig spare mellem 11.000 og 15.000 kroner pr. kvadratmeter på husene i forhold til i København.

Penge at spare flere steder i landet

I det jyske er der også penge at spare, hvis man rykker bare lidt udenfor de allerstørste bykommuner: For eksempel i Smilets By; Aarhus, hvor husene lige nu er til salg for i gennemsnit 27.150 kroner pr. kvadratmeter - hvilket er lige over fire millioner kroner for et 150 kvadratmeter stort hus for at følge samme regnestykke som før.

Her kan man spare næsten 14.000 kroner for hver huskvadratmeter, hvis man i stedet flytter til nabokommunen Syddjurs - eller Favrskov og Odder Kommune, hvor der er i omegnen af 12-13.000 kroner at spare på kvadratmeterpriserne sammenlignet med i Aarhus.

Det er nogle massive spænd, som ikke kommer til at blive mindre, men heller ikke større lige foreløbigt - hele landet er nemlig ramt af den effekt coronakrisen har haft på boligmarkedet, fortæller Anders Overvad:

»Selvom markedet ikke blev ramt så hårdt, som forventet i starten af året, da landet lukkede ned, hvor man frygtede prisfald på ti procent, så har sælgerne været meget forsigtige, og vi står med det laveste udbud af boliger i 13 år,« siger han til Boliga.dk og fortsætter:

»Det har skabt en såkaldt ketchup-effekt, da der stadig har været efterspørgsel for at købe, men snart vil vi se effekten af det slag, økonomien har fået under nedlukningen: Udbuddet vil stige den kommende tid, og priserne vil falde. Ikke så meget, som frygtet, men nærmere omkring tre procent, og ingen landsdele kommer til at gå fri,« siger Anders Overvad.

Se den gennemsnitlige kvadratmeterpris i din nabokommune her.