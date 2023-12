Aarhusianerne har de seneste to år kunne finde nips, interiør, og masser af gør-det-selv ting i verdens største Søstrene Grene-butik.

Men nu er det slut. Fra januar lukker Søstrene Grene-butikken på Skt. Clemens bro i Aarhus.

Det oplyser Søstrene Grene til Århus Stiftstidende.

»Butikken har hele tiden blot været en midlertidig butik, mens vi ombyggede vores originale butik i Søndergade,« lyder det fra virksomheden.

Den oprindelige butik på Søndergade, der for første gang slog dørene op tilbage i 1973, har de seneste tre år været under ombygning, men i september kunne den slå dørene op på ny.

Til Århus Stiftstidende oplyser Søstrene Grene, at der i forbindelse med lukningen vil der være et lukkesalg – og her kan der være gode penge at spare.

Fra 2. januar vil alle varer nemlig blive sat ned til halv pris indtil den sidste åbningsdag 12. januar.

Søstrene Grene har omkring 260 butikker fordelt i 16 lande og webshops i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Irland, Østrig, Belgien, Frankrig og Storbritannien.