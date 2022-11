Lyt til artiklen

»Det er jeg naturligvis meget ærgerlig over.«

Gårsdagens folketingsvalg endte med at blive en gyser til det sidste – blandt andet fordi DR og TV 2s prognoser en overgang ikke var helt enige om, hvad valgresultatet ville ende med.

Ifølge TV 2s prognose stod rød blok på et tidspunkt til 87 mandater – hvilket sammen med tre nordatlantiske mandater ville være nok til at danne flertal.

Ifølge DRs prognose stod rød blok dog til 86 mandater – og dermed ikke til at kunne nå 90 mandater med tre nordatlantiske mandater.

DR oplyser nu i en artikel, at deres prognoseberegner 'i en periode' viste et for lavt antal mandater til Socialdemokratiet.

Årsagen til det skal ifølge DR blandt andet findes i, at valget - og dermed mandaterne, der er delt op i kredsmandater og tillægsmandater - faldt ud 'på en måde, der ikke er set før, og som satte en særlig matematisk undtagelse i spil':

»Det er jeg naturligvis meget ærgerlig over, vores prognose burde kunne tage højde for også denne særlige omstændighed, men her må vi erkende, at vi i et uhyre tæt valg har vist en unøjagtig prognose,« siger chefredaktør i DR Nyheder, Thomas Falbe, til DR.

Det endelige resultat viste tidligere tirsdag aften 87 mandater til rød blok, og med to røde grønlandske mandater og et rødt færøsk rammer de nødvendige 90 mandater.

