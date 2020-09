Et sandt kaos brød ud på fodboldbanen i Paris søndag aften.

De to storhold og rivaler, Paris Saint-Germain og Marseille, mødtes i et opgør, der endte med en overraskende sejr til Marseille - men det er ikke det, kampen vil blive husket for.

I kampens overtid endte det i skærmydsler og nærmest decideret slagsmål mellem flere af spillerne på banen i en kamp, der havde været voldsom tænding på hele vejen igennem.

Dommeren uddelte fem røde kort i slutfasen. Blandt andre fik Neymar en rød billet, og det lader ikke til, det er noget, han fortryder.

Neymar fik sit røde kort efter et mindre slag i baghovedet på en Marseille-spiller, som VAR opfangede. PSG-stjernen havde allerede i første halvleg klaget over racisme på banen, specifikt omkring Alvaro Gonzalez, og det gjorde han igen efter sit røde kort.

På vej ud af banen opfangede kameraerne Neymar tale til fjerdedommeren, hvor man kunne høre ham klage over racisme. Det - og hele den kaotiske afslutning - kan du se øverst her i artiklen.

Neymar er dog langt fra færdig.

Søndag aften har den brasilianske superstjerne været på Twitter. Og han fortryder ikke umiddelbart sit røde kort.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

'Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke slog det røvhul i fjæset,' er nogenlunde, hvad Neymar skriver.

Kampens dommer formåede at uddele 12 gule kort undervejs i kampen inden, kaosset brød ud til sidste i kampen.

Her endte det også med røde kort til Neymars holdkammerater Layvin Kurzawa og Leandro Paredes samt Marseille-spillerne Jordan Amavi og Dario Benedetto.

PSG har nu tabt sine to første kampe i sæsonen efter nederlaget til Lens i hovedstadsklubbens første kamp i sæsonen.