Wessam Abou Alis unikke træfsikkerhed er en særdeles eftertragtet vare.

B.T. kan afsløre, at den danske angriber har gjort sig så godt bemærket på blot et halvt år i den bedste svenske række, at der allerede er blevet budt på ham.

Ifølge B.T.s oplysninger er det Utrecht fra Æresdivisionen, som har set nok og er blevet så overbevist, at klubben har budt cirka seks millioner kroner for Wessam Abou Ali.

B.T.s hollandske kilder oplyser dog, at hans klub Sirius har afvist buddet og givet Utrecht besked på, at beløbet er alt for lavt. Samt at hollænderne blot er én af mange flere klubber, som har givet udtryk for et køb af den 24-årige danske stjernespiller, der grundet sine forældres palæstinensiske ophav også tiltrækker sig opmærksomhed fra Mellemøsten og Asien.

Wessam Abou Ali blev anset som et stortalent i AaB, men har først i de seneste år vist sit store talent frem.

Wessam Abou Ali er på rekordtid blevet den altoverskyggende profil i Sirius, som han skiftede til fra 1. divisionsklubben Vendsyssel for kun fem måneder siden.

I Allsvenskan var han nemlig flyvende og scorede 10 mål og lavede en assist i 16 kampe i efteråret.

Og der er ingen tvivl om, at Sirius skatter sin dansker, der trods sin korte tid i Sirius blev kåret til årets spiller i klubben, højt.

Sirius’ cheftræner, Christer Mattiasson, udtalte ifølge Fotbollskanalen for en måned siden til podcasten ‘Are You Sirius?’, at han forventede et sted mellem 20-26 millioner danske kroner for sin guldfugl.

Wessam Abou Ali har palæstinensiske forældre og tiltrækker sig opmærksomhed fra markederne i Mellemøsten og Asien.

»Absolut. Det har også noget at gøre med, at vi har solgt Jamie (Jamie Roche blev i sommer solgt for en million euro, red.), så vi har allerede skabt kapital og bygget videre på det. Hvis nogen vil komme, skal vi have os rigtig godt betalt, for han har i de her 16 kampe lavet 10 mål og også bidraget med andre ting. Det er det mindste, vi skal have,« sagde Mattiasson og tilføjede:

»Det (Abou Ali, red.) er et navn, som ser ud til at dukke op for alle klubber i Allsvenskan, når de vil skrive kontrakt med en angriber, men det kan de godt glemme alt om. At vi sælger ham der. Han skal blive her, og han skal helst blive et godt stykke tid endnu.«

Indtil videre har Sirius’ ledelse også samme tankegang, da Utrechts bud i første omgang er blevet afvist.

Men transfervinduet er langt, og en varm angriber er svær at finde, så mon ikke buddene kan blive store og for store til en klub som Sirius?

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra spillerens agent, Jacob Krüger, men det har ikke været muligt at få fat i ham foreløbig.