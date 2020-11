Lars Løkke Rasmussen har kastet sig over en helt ny genre. Han skal nemlig være reality-stjerne.

Fredag er det meldt ud, at den tidligere statminister er en del af besætningen, der skal rejse over Atlanten i programmet som 'Over Atlanten'.

Han skal sammen med andre kendte navne som kendiskok Umut Sakarya, tv-vært Felix Smith, tidligere Melodi Grand Prix-vært Johannes Nymark og kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen krydse Atlanterhavet. De sejler 26. november.

Turen foregår med overvågning af den erfarne sejler og tidligere OL-vinder Jesper Bank.

Om sine nye rejseplaner siger den tidligere statsminister:

»Jeg har kørt med 120 km/t, siden jeg var 17 år gammel, og jeg har i lang tid gået med tanken om at tage en mental pause. Trække stikket og gå fuldstændig offline i en periode. Den mulighed har jeg fået nu,« siger han ifølge pressemeddelelsen, hvor han uddyber:

»Jeg er i øjeblikket i en position, hvor jeg ikke er i frontlinjen politisk, og jeg har brug for at sidde og stirre på det uendelige hav og tænke over, hvad jeg skal med mit liv i de kommende år. Det håber jeg, turen kan være med til at give mig en retning på, for jeg ved ikke, hvornår den mulighed dukker op igen.«

Det er dog ikke en supererfaren sejler, som de andre deltagere får glæde af. Det indrømmer Løkke Rasmussen selv.

»Jeg har stort set ikke sejlet længere end Helsingør-Helsingborg, så jeg er da bekymret for, om jeg bliver søsyg. Men som mange nok har bemærket, så er jeg stædig af natur, og derfor er jeg sikker på, at jeg nok skal klare turen. Også når bølgerne går højt.«

