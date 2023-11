Husker du, da Sarah Grünewald pludselig afslørede, at hun var gravid midt under 'Vild med dans'?

Igennem 11 sæsoner har den afgående tv-vært igen og igen vakt opsigt på live-tv. Herunder får du 10 store øjeblikke – blandt andet da hun tog fejl af to kendte sangerinder.

1. Uheldig debut

Da Sarah Grünewald i 2013 debuterede som 'Vild med dans'-vært, var Lis Sørensen den 1. november i studiet for at synge til Uffe Holm og Karina Frimodts dans.

Efterfølgende lød det fra Sarah Grünewald:

»Tak til Søs Fenger!«

Sarah Grünewald fik hurtigt sagt undskyld og tilføjede grinende, at hun skyldte en kvajebajer.

Sarah Grünewald i sin debutsæson. Her fotograferet den 14. november 2013. Foto: Betina Garcia

2. Uventet afsløring

Den 25. september 2015 afslørede Sarah Grünewald pludselig midt under 'Vild med dans', at hun var gravid, efter at flere var begyndt at undre sig over hendes lidt runde mave.

Hendes daværende mand Rasmus vidste ikke, at hun ville sige det, så hun måtte efterfølgende ringe til ham i pausen og undskylde for sin impulsive udmelding.

»Han havde lige været i køkkenet, så han nåede ikke at se det på fjernsyn, men han var helt okay med det,« fortalte Sarah Grünewald bagefter til TV 2.



3. 'Chokhår'

Ifølge denne B.T.-artikel fra den 16. oktober 2015 vakte det tilsyneladende opsigt, da Sarah Grünewald stillede op i 'Vild med dans' med en ifølge overskriften 'chokfrisure'.

Claus Elming og Sarah Grünewald som 'Vild med dans'-værter i 2015. Foto: Jens Nørgaard Larsen

4. Nøgenkommentar

Den 21. oktober 2016 fik Sarah Grünewald pludselig et ustoppeligt grineflip, da 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen gav dansekritik til Thomas Buttenschøn og Mie Moltke.

»Jeg kunne ikke drømme om eller tænke på at se jer nøgne,« lød det fra Britt Bendixen, der henviste til, at parret netop havde fortolket H.C. Andersen-eventyret 'Kejserens nye klæder', og det fik Sarah Grünewald til at bryde ud i latter igen og igen.

5. Klap for øjet

Den 11. oktober 2019 overraskede Sarah Grünewald 'Vild med dans'-seerne ved at være iført en glitrende klap for det ene øje.

Hun forklarede bagefter, at hun kæmpede med et bygkorn.

Sarah Grünewald med klap for øjet i 'Vild med dans'. Foto: Kristian Dam Nygaard

6. Uheldig frokost

Den 20. november 2020 undrede 'Vild med dans'-seerne sig over, at Sarah Grünewald læspede, når hun skulle udtale ord med s.

Hun sagde efter showet, at det skyldtes, at hun havde spist en kartoffelmad til frokost og bidt sig så 'hjernedødt hårdt' i tungen, at den bageste del var svulmet op.

»Det gør pisseondt for at være ærlig,« sagde hun med et grin til B.T.

7. Trusse-kommentar

Den 12. november 2021 fik Sarah Grünewald præsenteret guitaristen i 'Vild med dans'-orkestret som en mand, der 'spiller trusserne af kvinderne'.

»Og så fik jeg sagt: 'Det gjorde han i hvert fald her!', hvilket jeg så tænkte: 'Gud, det kan jeg jo ikke sige, fordi så tror folk ikke, jeg har trusser på!'. Det var noget mærkeligt noget,« fortalte hun efterfølgende til B.T. med et grin.

8. Helle Thorning-hyldest

Den 16. september 2022 var Sarah Grünewald iført Helle Thorning-Schmidts røde kjole, som hun havde haft på til dronning Margrethes regentjubilæum.

Sarah Grünewald iført Helle Thorning Schmidts kjole. Foto: Scanpix

Helle Thorning Schmidt havde hørt meget for, at den var for nedringet, og derfor valgte Sarah Grünewald at tage den tidligere statsminister i forsvar.

»Kjolen er jo gået fra bare at være et smukt stykke tøj til at være et statement om, at vi skal tale pænt til hinanden. At vi i 2022 ikke skal gå op i, hvad andre tager på af tøj og hvordan, de ser ud. Det skal vi ikke være dommere over,« forklarede hun bagefter.

9. Grøntsags-kaos



Den 7. oktober 2022 fik Sarah Grünewald endnu en gang et kæmpe grineflip midt under 'Vild med dans', netop som de ellers skulle til at sende et par ud af programmet.

Sarah Grünewald forklarede bagefter, at hun havde spist en gulerod i pausen, som havde sat sig fast i tænderne.

Hun nåede at få hjælp af sin medvært Martin Johannes Larsen, men lige inden de gik på, opdagede hun, at han selv havde noget peberfrugt siddende mellem tænderne, og da det var for sent at fjerne, startede hendes grineflip.

Sarah Grünewald kunne ikke stoppe med at grine, da et par skulle sendes hjem. Foto: Martin Sylvest

10. Stemmeproblemer

Midt i denne sæson blev Sarah Grünewald pludselig ramt af en virus på stemmebåndet, hvilket betød, at hun midt på ugen ikke kunne sige noget.

Under fredagens liveshow lød stemmen stadig rusten, men hun kæmpede sig igennem, og forklarede bagefter, at hendes kur blandt andet havde været 'at proppe et hvidløg op i bagi'.