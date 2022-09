Lyt til artiklen

Til fredagens 'Vild med dans' startede vært Sarah Grünewald ud med et stiltiende statement.

Hun var nemlig »så heldig«, at hun i starten af programmet var iført selvsamme omdiskuterede kjole, som Helle Thorning søndag bar til gallataffel i anledningen af dronning Margrethes 50 års regentjubilæum.

»Ja, så heldig var jeg! Jeg fik lov at låne den i en halv time, inden den skulle videre på Nationalmuseet,« siger Sarah Grünewald til B.T. efter showet og griner.

Men det var dog ikke på grund af Nationalmuseet, at Sarah Grünewald kort inde i programmet skiftede til en tætsiddende pink Elsa Adams-kjole i stedet.

Sarah Grünewald bar i starten af 'Vild med dans' program to den samme kjole, som Helle Thorning vakte en del opsigt med til dronningens regentjubilæum. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Sarah Grünewald bar i starten af 'Vild med dans' program to den samme kjole, som Helle Thorning vakte en del opsigt med til dronningens regentjubilæum. Foto: Ritzau Scanpix

»Der er lidt mere snavset herinde, end der er hos dronningen, så jeg turde faktisk ikke have den på i for lang tid, for jeg var bange for, jeg simpelthen ville gøre den beskidt,« forklarer 'Vild med dans'-værten.

Nationalmuseet har nemlig meldt ud, at de til oktober vil udstille kjolen, der fik skabt en del debat, da landets tidligere statsminister bar den til gallataffel hos dronningen i weekenden.

Her svømmede det over på ikke mindst Instagram med kommentarer om, hvorvidt man kunne vise kavalergang i en sådan grad til et så formelt arrangement.

Men der var også en masse hyldester til Helle Thornings pangfarvede kjole, og Sarah Grünewald synger med i det kor.

»Kjolen er jo gået fra bare at være et smukt stykke tøj til at være et statement om, at vi skal tale pænt til hinanden. At vi i 2022 ikke skal gå op i, hvad andre tager på af tøj og hvordan, de ser ud. Det skal vi ikke være dommere over,« forklarer hun.

»Jeg er ked af, jeg skal komme med sådan et statement i aften, og jeg er ked af, den slags findes.«

Sarah Grünewald skiftede fra Helle Thornings kjole til denne Elsa Adams-sag tidligt i programmet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald skiftede fra Helle Thornings kjole til denne Elsa Adams-sag tidligt i programmet. Foto: Martin Sylvest

For som 'Vild med dans'-vært har Sarah Grünewald også selv måtte lægge øre til en del om sit udseende.

»Jeg har hørt rigtig meget om min kavalergang. Jeg har også fået ord som ‘hængebryster’ og alt muligt andet, og det hører ikke nogen steder hjemme.«

Hendes budskab med kjolen er derfor klart:

Ingen får noget ud af de grimme kommentarer, så ti stille og frem med komplimenterne i stedet, lyder ønsket fra ‘Vild med dans’-dommeren.