Ved fredagens 'Vild med dans'-afgørelse startede stemningen alt andet end dyster, da værterne Martin Johannes Larsen og Sarah Grünewald skulle sige farvel til et par.

Meget overraskende begyndte Sarah Grünewald nemlig at grine højlydt, da tv-programmet vendte tilbage fra pausen. Så meget, at hun havde svært ved at passe sin tjans som vært for programmet.

Årsagen var grøntsager.

Under showets pause havde de to værter nemlig spist grøntsager, og da showet skulle til at starte igen, opdagede Martin Johannes Larsen, at Sarah Grünewald havde gulerod mellem tænderne, og det hjalp Martin Johannes Larsen hende af med.

Sarah Grünewald får grineflip i anden afdelingen af showet. Vild Med Dans 2022 på TV2. Vild med Dans program 5. Foto: Martin Sylvest

Men da hun opdagede, at hendes medvært også havde grøntsager mellem tænderne, var det for sent.

Kameraerne skulle netop til at rulle.

»Jeg havde et stykke gulerod mellem tænderne, og Martin hjalp mig, men jeg kunne ikke hjælpe ham med hans peberfrugt,« fortæller Sarah Grünewald.

Og det var ikke på det bedste tidspunkt, forklarer hun.

»Anden del er drøn-alvorlig, og det er ikke et sted, man får et grineflip,« lyder det fra Sarah Grünewald.

Martin Johannes Larsen kan åbenbart et eller andet med at få Sarah Grünewald til at grine.

»Nogen mennesker kan lige få trykket på de der knapper, og han er bare en af dem,« lyder det fra 'Vild med dans'-værten.

Hun er dog glad for, at der ikke skal mere til end en gulerod og en peberfrugt for at man kan grine i disse svære tider med inflation og energikriser.

TV 2-programmet 'Vild med dans' kører i øjeblikket sin 19. sæson, og fredagens program markerer, at programmets sæson nu er midtvejs.

Det fejrer værterne, danserne og de kendte ved at drikke øller og spise pølser fra en pølsevogn.

Lad og håbe, at Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen ikke får syltede agurker og rødløg mellem tænderne.