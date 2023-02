Lyt til artiklen

De omfattende krav til at købe fast ejendom har ført til konsekvenser for særligt de unge.

Mange af dem har nemlig fået svært ved at få fingrene i egen bolig – og der bliver dermed færre unge førstegangskøbere på boligmarkedet.

Det skriver erhvervsmediet Finans, der blandt andet har talt med den administrerende direktør i ejendomsmæglerkæden RealMæglerne, Preben Angelo, om udviklingen.

»Førstegangskøberes alder stiger og stiger. Vi er ved at lave danmarkshistoriens største generationstyveri, fordi stigende krav fra Finanstilsynet afskærer unge fra at komme ind på boligmarkedet,« siger Preben Angelo til Finans.

Det er dog ikke kun de omfattende krav, der spiller ind på det.

Det samme gør blandt andet også urealistiske beregninger af boligers varmeudgifter, lyder det.

For udover at skulle spare penge op for at imødekomme kravene, kan førstegangskøberne alligevel risikere at blive mødt af et 'nej' i banken, fordi de også skal have råd til et varmeforbrug, der er sat alt for højt, forklarer Julie Staal, der er køberrådgiver og indehaver af realmæglerne Staal & Nöhrlind i Frederikssund, til erhvervsmediet.