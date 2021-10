Du har højst sandsynligt besøgt Dokk1, hvis du skulle have en snak med borgerservice eller arbejde på biblioteket.

Men nu er der nyt selskab i den store bastion på Aarhus Havn.

Fra 2022 åbner Middelfart Sparekasses aarhusianske filial i Dokk1.

Det sker som en konsekvens af den udvikling, banken har gennemgået, siden den første filial blev åbnet i Rosensgade i Aarhus i 2013.

Lokalerne der er nemlig blevet for små, hvorfor de rykke i nye lokaler.

»Den flotte, gamle bygning i Rosensgade emmer i den grad af sparekasse, så vi har sat barren højt. Dokk1 er en bygning af en anden tid, men den er også indbegrebet af folkelighed og vel nok den mest besøgte adresse overhovedet i Aarhus,« siger afdelings direktøren for bankens Aarhus-filial, Lars Reimer, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Vi har været virkelig glade for at bo i Rosensgade, men vi må også sige, at for både kolleger og kunder er det lettere at komme til Dokk1 med parkering, letbane og busser lige uden for døren.«

Han fortæller, at bankens kunder vil få en separat indgang, så gæsterne til Dokk1 ikke forstyrres.

Banken og dens 34 ansatte flytter ind i den øverste del af Dokk1.