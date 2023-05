Efter pinsen kan medarbejdere i Danmarks største modevirksomhed, Bestseller, byde velkommen til en ny kollega.

Men det er ikke ligefrem sådan en kollega, man sladrer med ved kaffeautomaten eller drikker øl med i fredagsbaren.

Det er nemlig Alva, som skal være modekonsulent for Bestseller-mærket Noisy May. Hun er en kunstig intelligens og har altså ikke nogen fysisk form – kun avataren, som du kan se ovenfor.

Det skriver Bestseller selv i en pressemeddelelse.

»Vi har naturligvis været spændte på at byde Alva velkommen til vores team. Hun er baseret på en banebrydende teknologi, som kan supplere vores kreative team.,« siger Jerome Rolland, der er international kommerciel manager i Noisy May.

Hvis du undrer dig over, hvorfor Alva hedder, som hun gør, informerer Bestseller om, at hun helt selv har fundet på navnet.

Alva er den første af sin slags i Bestseller og skal assistere Noisy Mays designere med idéudvikling, designarbejde og trendspotting baseret på kæmpestore mængder data.

»Vi vælger at prøve kræfter med integration af datadrevne indsigter og trendanalyser, fordi vi forventer, at den nyskabende teknologi vil supplere vores evne til at reagere på hurtigt skiftende modetrends og levere kollektioner, der meget præcist matcher efterspørgslen blandt vores kunder,« uddyber Jerome Rolland.