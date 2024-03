Melvin Kakooza og hans mor er snart aktuelle med en ny sæson af deres program, 'Helt sort'.

I den forbindelse har Melvin Kakooza taget uortodokse midler i brug for at klæde sin mor på til pressen.

»Melvin har lært mig, hvornår jeg skal sige 'ingen kommentarer',« siger Carolyne Kaddu Rasmussen til B.T., der møder hende på den røde løber til Echoprisen.

Melvin Kakooza forklarer, at hans mor er så begejstret for hans tv-show, 'Helt sort', at der nogle gange ryger lidt for mange informationer ud:

»Hun kan godt komme til at sige noget, hun ikke skal sige. Det er egentlig for seernes skyld, at vi gerne vil gemme det til showet,« siger Melvin Kakooza.

Carolyne Kaddu Rasmussen ledsager både Melvin Kakooza i serien 'Helt sort' og har samtidig podcasten 'Soulsisters' med Michelle Bellaiche. Foto: Lasse Lagoni Vis mere Carolyne Kaddu Rasmussen ledsager både Melvin Kakooza i serien 'Helt sort' og har samtidig podcasten 'Soulsisters' med Michelle Bellaiche. Foto: Lasse Lagoni

For at gøre sin mor helt presseklar, har Melvin Kakooza taget lidt alternative midler i brug. Det er en strategi, der har involveret fjernsynet og sofaen:

»Vi har set ‘Suits’(Amerikansk tv-serie om livet på et advokatfirma, red.) sammen. Så lærer man meget hurtigt, hvad man skal sige, og hvad man ikke skal sige,« siger Melvin Kakooza med et grin.

Man kan sige så meget om strategien, at både mor og søn holdt sig indenfor linjen.

Til Echoprisen kom der intet nyt ud om den nye sæson på den røde løber.

TV2 har tidligere afsløret, at Melvin Kakooza og Carolyne Kaddu Rasmussen rejser til Uganda i den nye sæson, hvor de undersøger deres ugandiske rødder. Den nye sæson har premiere den 28. februar på TV2.

Se videoen øverst, hvor Melvin Kakooza fortæller om chancen for, at han kommer til at være en del af 'Vild med dans'.