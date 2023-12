Janni Ree har lukket sin blogvirksomhed 2girls.

»Det er faktisk dumt, for jeg skulle bare have lukket det ned for længe siden,« forklarer Janni Ree til B.T.

»Min revisor sagde for nylig, at nu kunne jeg lige så godt lade den fusionere, for jeg bruger den ikke. Jeg havde længe tænkt på, hvorfor jeg stadig skulle have den, så nu har jeg fusioneret den med det selskab, jeg bruger.«

Tilbage i 2016 – »dengang blogs var in« – oprettede Janni Ree og radioværten Ditte Okman en fælles blog ved navn 2girls.

Med blandt andet dette billede lancerede radiovært Ditte Okman og casinoejer og realitystjerne Janni Ree deres fælles blog tilbage i 2016. Foto: Anja Ekstrøm.

»Vi skrev på den og havde den sammen, men vi droppede den måske et år efter, for så begyndte blogs lidt at være yt, og siden har jeg faktisk aldrig brugt virksomheden,« fortæller Janni Ree.

»Så nu var det på tide at gøre noget ved det, for det var også åndssvagt – man betaler jo mange penge hvert år, for at man gennemgår regnskabet. Jeg har nok tænkt, at jeg kunne få brug for virksomheden igen.«

Den nu opløste blogvirksomhed bemærker i sidste årsregnskab – fra regnskabsåret frem til juni 2022 – at selskabet »har tabt hele anpartskapitalen«.

Dermed er der ikke flere penge tilbage i den inaktive virksomhed, som nu er blevet smeltet sammen med Janni Ree ApS.

Janni Rees blogvirksomhed er blevet opløst i hendes hovedselskab. Foto: Søren Bidstrup

»Det har kostet mig penge, og det er sgu mange penge. Jeg kan ikke huske, om det er 7.000 eller 14.000 kroner, man alligevel betaler for at gå ind og skrive regnskabet, så det passer meget godt,« forklarer Janni Ree.

I det offentlige virksomhedsregister fremgår det ligeledes, at 2girls ApS denne mandag, 4. december, blev opløst ved fusionen med forsidefruens hovedselskab Janni Ree ApS.

Herigennem hovedselskabet bogfører Janni Ree mest nævneværdigt sin andel af spillevirksomheden VinderCasino – som »forhåbentligt engang begynder at give overskud«, som Janni Ree forklarer det med et grin.

Med opløsningen af 2girls har Janni Ree nu kun sit hovedselskab Janni Ree ApS at fokusere på - og betale til.

Ditte Okman har ikke været en del af blogvirksomheden 2girls siden starten i august 2016.