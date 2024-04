Den voldtægtsdømte eksfilmproducent Harvey Weinstein er blevet indlagt på et hospital i New York.

Det fortæller hans advokat til AP.

»De undersøgte ham og sendte ham til Bellevue (hospital, red.). Det ser ud til, at han har brug for en masse hjælp. Han har mange problemer. Han får taget alle mulige prøver. Han er lidt af et vrag rent helbredsmæssigt,« siger hans advokat, Arthur Aidala.

Han skal nu igennem en længere række undersøgelser, før han kan vende tilbage til livet bag tremmer.

Eksfilmproducenten afsoner i et fængsel i New York. Det var her, han opholdt sig, da han blev dårlig.

Harvey Weinstein blev i 2020 dømt til 23 års fængsel for seksuelle overgreb. Den dom blev dog i denne ophævet, da appeldomstolen i New York konkluderet, at filmskaberen ikke fik en fair rettergang.

En af fejlene bestod i, at der blev indkaldt vidner, som ikke havde været udsat for noget af det, som Weinstein var tiltalt for.

Derfor skal sagen gå om.

Harvey Weinstein sidder dog fortsat fængslet, fordi han i anden, særskilt sag i Los Angeles blev dømt til 16 års fængsel for voldtægt.

Gennem begge retssager har han hævdet, at alle hans seksuelle forhold har været frivillige.