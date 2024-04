En domstol i New York har ophævet dom på 23 års fængsel mod filmproducenten Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.

Det skriver The New York Times.

Årsagen er, at der er sket fejl i forbindelse med vidneafhøringerne.

Mere specifikt skyldes annulleringen af dommen, at der under retssagen mod Weinstein ifølge en appeldomstol i New York blev indkaldt vidner, som ikke havde været udsat for noget af det, som Weinstein var tiltalt for i sagen.

Vidnerne fortalte til gengæld om overgreb, som filmskaberen skulle have begået i andre sammenhænge.

Harvey Weinstein blev dømt i sagen i 2020.

I en anden særskilt sag er 72-årige Harvey Weinstein ved en domstol i Los Angeles idømt 16 år for voldtægt.

Derfor vil han forblive fængslet og fortsat afsone den dom.

