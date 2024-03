Hvis ikke der sker noget snart, så kan 2024 blive året, hvor krigen i Ukraine afgøres til russisk fordel.

Nationen er presset på flere fronter. Men to steder går det faktisk virkelig godt. Og de kan vises sig yderst afgørende for krigens videre færd.

Hvis borgerne i Ukraine over de seneste måneder havde glemt, at de var i en blodig krig om selve nationens eksistens, så har de flere steder fået en brutal påmindelse.

Rusland har formået at ramme ukrainske byer og infrastruktur i øst, vest, syd og nord. Samtidig har de russiske tropper på jorden formået at indtage flere mindre byer i en konflikt, som ellers er blevet kaldt for fastfrosset.

Den russiske fremgang skyldes hovedsageligt, at hjælpen fra udlandet – specielt USA – for tiden udebliver.

Samtidig har Ukraine svært ved at erstatte de mennesketab, som de tager på fronten i stadig store antal.

»Der er ingen tvivl om, at Ukraine er under pres,« som studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen siger til B.T.

Men selvom det på mange parametre ser skidt ud for præsident Volodymyr Zelenskyj og hans nye hærchef, general Oleksandr Syrskyj, så er det ikke alle steder, Ukraine er i defensiven.

Og det går sjældent stille for sig, når de har succes.

Derfor har du måske allerede set billeder af Ukraines rimeligt nye strategi med at ramme den russiske olie- og gasinfrastruktur med droner.

Et russisk raffinaderi i Ryazan-regionen i flammer 13. marts efter et ukrainsk droneangreb. Foto: Video Obtained By Reuters/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har Claus Mathiesen i hvert fald.

Nærmest ugentligt har der året igennem være billeder af et russisk raffinaderi i flammer efter et ukrainsk angreb.

Og Ukraine har formået at ramme store dele af den produktion, som befinder sig i den europæiske del af det enorme land.

»På plussiden for Ukraine – og den skal vi også huske at se på – så tæller det, at de har ramt den russiske olie- og gasproduktion. Helt op til ti procent af Ruslands produktion er ramt. Og det er ikke helt ubetydeligt,« siger Claus Mathiesen.

Han har tidligere fortalt, at Ukraines mulige drømmemål ligger omkring 3.000 kilometer øst for Moskva. Her finder man det såkaldte Yamal Cross, der er en samling af rørledninger, der udgør op mod 85 procent af Ruslands gastransport.

Endnu har ukrainske droner ikke så stor en rækkevidde. Men kan de udvide den for de hjemmeproducerede droner, så kan man gøre enorm skade på både russisk økonomi og krigsindsats.

Russiske brandmænd på arbejde i et oliedepot i Kurk-regionen af Rusland efter et ukrainsk droneangreb 15. februar. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Men det er som nævnt ikke eneste sted, Ukraine for tiden har succes.

Ligesom der sjældent går mange dage mellem billeder af et nyt russisk olieraffinaderi i flammer, så er det også efterhånden ofte, at Ukraine kan melde om, at endnu et russisk flådeskib i Sortehavet er blevet ramt og uskadeliggjort.

Alene i sidste uge meldte Ukraines generalstab om, at yderligere to store russiske landgangsskibe var blevet ramt.

»Det tæller også på plussiden for Ukraine, at de kan ramme den russiske sortehavsflåde. Over halvdelen af den russiske flåde i Sortehavet er sænket eller gjort ubrugelig. Og selvom det ikke vinder dem krigen på landjorden, så betyder det, at russerne får meget svært ved at angribe og indtage Odesa,« siger Claus Mathiesen.

Men skal selve krigen også vendes i en mere positiv retning for Ukraine, så skal der mere til end succes med at ramme Rusland i Sortehavet og deres olie- og gasproduktion.

»2024 bliver et defensivt år for Ukraine. Og det kan de godt klare, hvis ikke Rusland får opbygget en for stor overvægt af mandskab og ammunition. Men får Ukraine ikke støtte, så kan det blive året, hvor krigen afgøres uden at blive afsluttet,« siger Claus Mathiesen.

»Hvis ikke Ukraine får mere støtte og mandskab, så står Rusland bedst,« siger den danske ekspert.