Ukraine udførte natten til søndag et større angreb på en russisk flådehavn på Krimhalvøen.

I den forbindelse har Ukraine ramt to russiske krigsskibe, en kommunikationsenhed og infrastruktur, der benyttes af den russiske flåde, ved havnebyen Sevastopol på Krim.

Det oplyser det ukrainske militær i en udtalelse fra landets generalstab, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I udmeldingen fra generalstaben, så er der tale om de større, russiske landgangsfartøjer ved navn 'Yamal' og 'Azov', som skal være blevet ramt.

Det står ikke klart, i hvor stort et omfang de to russiske flådeskibe er gjort ukampdygtige. Men på sociale medier jubler og fejrer proukrainske militærbloggere i stor stil angrebene, som skal være udført med de fransk/engelske Storm Shadow-missiler.

»Forsvaret har med succes ramt Yamal- og Azov-landgangsskibene, et kommunikationscenter og adskillige bygninger, der tilhører den russiske Sortehavsflåde,« lyder det fra den ukrainske generalstab i en udtalelse.

Ifølge en russisk embedsmand var havnen mål for et større ukrainsk angreb natten til søndag.

I forbindelse med angrebet lykkedes det russisk luftforsvar at nedskyde mere end ti missiler, fortæller han.

Det ukrainske angreb kommer i kølvandet på en lang række russiske angreb på ukrainsk infrastruktur.

Her blev blandt andet den østlige storby Kharkiv efterladt uden strøm i en række timer, mens indbyggere i hovedstaden Kyiv måtte søge tilflugt i byens metrosystem for at være i sikkerhed for russiske drone- og missilangreb.

Samtidig blev også vestlige dele af Ukraine ramt af angreb. Og blandt andet krydsede et russisk missil i 39 sekunder grænsen til Polen, som nu udbeder sig en forklaring fra Rusland. Det kan man læse mere om her.

