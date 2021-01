Corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona. Og så lige lidt mere corona.

Det sidste, VM i håndbold handler om lige nu, er... håndbold.

Ja, det giver selvfølgelig sig selv, at coronapandemien fylder meget. Men lige nu er VM-slutrunden ved at drukne i coronakaos.

Efter min bedste overbevisning kunne man dog have undgået meget af den her ballade, hvis ellers de egyptiske arrangører og IHF, det internationale håndboldforbund, reelt havde været sig deres ansvar bevidst.

Indtil videre har USA og Tjekkiet trukket sig, fordi de simpelthen ikke var i stand til at stille hold på grund af coronasmitte. Og flere andre nationer kæmper også med alvorlige smitteudbrud.

Men hvorfor forsøgte man ikke mere helhjertet at undgå den her slags på forhånd? Hvorfor var der ikke strikse krav til, at landsholdene skulle isolere sig i eksempelvis en uge før afrejse til Egypten? Dels for at beskytte sig selv, men også for at reducere risikoen for, at de møder op til VM med smitte i kroppen. Det kan man med rette undre sig over.

Noget andet – og endnu mere bekymrende – er, at diverse landshold lige nu beretter om en fuldstændig håbløs coronahåndtering i de isolationsbobler, hvor landsholdene og andre VM-aktører er indlogeret.

Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, har afsløret, at danskerne slet ikke bliver testet så meget, som de var stillet i udsigt. Samtidig spiser man i en stor spisesal – og man skal ikke være virolog for at regne ud, at det giver virussen rigtig gunstige vilkår for at spredes med lynets hast.

Hassan Moustafa, den egyptiske IHF-præsident, har ikke fået den start på VM, som han drømte om. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Hassan Moustafa, den egyptiske IHF-præsident, har ikke fået den start på VM, som han drømte om. Foto: CLAUS FISKER

Fra den norske lejr lyder det, at folk »flyver ind og ud« af hotellet og går rundt uden mundbind, og superstjernen Sander Sagosen snakker om norsk »choktilstand« og konstaterer, at det hele er »en parodi«.

Jeg begriber simpelthen ikke, hvorfor de egyptiske arrangører og IHF ikke tager det hele mere seriøst.

Når man insisterer på at samle 32 nationer og afvikle et VM midt i en galopperende sundhedskrise, så er det mindste, man kan gøre, vel at have en vis respekt for opgaven?

Det er der intet, der lige nu indikerer.

I stedet står vi i en situation, hvor man risikerer at smadre et helt verdensmesterskab med den her laissez faire-attitude – og det kan ende i en gigantisk skandale, som kommer til at give global genlyd. Også langt uden for sportens verden.

Der må og skal strammes op så hurtigt som overhovedet muligt i Egypten. Alt andet er utilgiveligt.