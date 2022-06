Lyt til artiklen

Danske Ida Karstoft har gjort det igen. Torsdag aften satte hun ny dansk rekord på 200 meter.

Det skete ved Diamond League-stævnet i Oslo, hvor hun for tredje gang på en måned satte ny rekord.

I slutningen af maj smadrede hun den danske rekord, der ellers havde stået siden 1983. Kort efter røg tiden endnu længere ned - helt ned på 22.76.

Og nu lyder den på imponerende 22.73.

Foto. Byrd/Kasper Løjtved Vis mere Foto. Byrd/Kasper Løjtved

Desværre for de danske tv-seere var det ikke muligt at se den vilde sprint, for på TV3 Sport var der udfald lige i det øjeblik, hun satte i gang på grund af et større uvejr i Oslo.

Men da billedet kom retur, var hun først over stregen som vinder af løbet.

26-årige Karstoft har en fortid som succesfuld fodboldspiller, hvor hun endda nåede at få debut på A-landsholdet.

Nu sprinter hun i stedet løs på atletikbanen med kæmpe succes.

»Havde jeg fortsat med fodbolden, så tror jeg, at jeg havde været i en international klub nu. Og jeg træner langt mere nu, end da jeg spillede fodbold, så på den måde er det lidt unfair,« har hun tidligere udtalt til B.T.

Karstoft var en del af det danske 4x100m-hold, der deltog ved OL i Tokyo sidste år.

Foruden Diamond League-stævnet i Oslo kan hun formentligt se frem til både VM - og EM-deltagelse i den nærmeste fremtid. Og med sejren i Oslo tegner det lyst i forhold til endnu et stort resultat.