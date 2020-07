Han har taget NFL med storm og bliver nu den bedst betalte nogensinde inden for amerikansk holdsport.

Stjernequarterback Patrick Mahomes har i en historisk aftale forlænget sin kontrakt med Super Bowl-mestrene Kansas City Chiefs, så den nu løber til og med 2031-sæsonen.

Det er en forlængelse på 10 år, hvilket er en uhørt lang kontraktforlængelse i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Det oplyser holdet på sin twitterkonto.

Ifølge flere amerikanske sportsmedier - herunder NFL Network og ESPN - har kontraktforlængelsen en samlet værdi af 503 millioner dollar, eller hvad der svarer til 3.347.112.900 - knap 3,35 milliarder danske kroner.

Det gør kontrakten til den største i NFL's historie og altså inden for amerikansk holdsport generelt. Det er således første gang, at en atlet krydser den halve milliard i dollars i lønindtjening. Og det er første gang, at en NFL-spiller er den bedst betalte.

Mahomes har to år tilbage af sin nuværende kontrakt, som han beholder. Dermed er han under kontrakt i Chiefs i de kommende 12 sæsoner.

Den 24-årige stjerne har kun været i NFL i tre sæsoner, men har på meget kort tid opnået mere, end de fleste quarterbacks gør i en hel karriere.

Patrick Mahomes førte i 2019-sæsonen Kansas City Chiefs til sejr i Super Bowl 54. (Arkivfoto) Robert Deutsch/Ritzau Scanpix Vis mere Patrick Mahomes førte i 2019-sæsonen Kansas City Chiefs til sejr i Super Bowl 54. (Arkivfoto) Robert Deutsch/Ritzau Scanpix

Mahomes har kun været startende quarterback for Chiefs i de seneste to sæsoner. I den første førte han Chiefs frem til AFC-finalen, en af de to semifinaler til Super Bowl, og blev kåret som ligaens bedste spiller.

Sidste sæson tog han så sit hold hele vejen, da han hjalp Chiefs til sejr i Super Bowl 54 og blev kåret som kampens bedste spiller.

Nu kan Chiefs altså nyde godt af quarterbackfænomenets evner de næste mange år.