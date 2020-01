En mand fra Starnberg-området nær München er blevet smittet med det dødelige virus, bekræfter myndighederne.

Det første tilfælde af coronavirus er bekræftet i Tyskland.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i delstaten Bayern sent mandag aften.

Den smittede er en mand fra Starnberg-området, der ligger omkring 30 kilometer sydvest for storbyen München.

Mandens tilstand er stabil, oplyser det bayerske kontor for sundhed og fødevaresikkerhed (LGL).

- Han bliver overvåget af sundhedspersonale og er isoleret, oplyser myndighederne i en erklæring.

En talsmand for sundhedsministeriet i Bayern siger, at risikoen for infektion blandt befolkningen i den tyske delstat bliver betragtet som lav.

Vurderingen kommer fra en ekspertgruppe fra LGL og forskere fra Robert Koch Institut, der er den tyske regerings institution for sygdomskontrol og -forebyggelse.

De personer, som har været i tæt kontakt med den smittede mand, er blevet undersøgt for symptomer og orienteret om sikkerhedsforanstaltninger.

Det nye virus, der stammer fra den kinesiske by Wuhan, har hidtil dræbt 80 mennesker i Kina.

Der er også bekræftet tilfælde af det dødelige virus i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig og Australien.

/ritzau/dpa