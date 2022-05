Der er ikke elektricitet og rindende vand, men der er mobile propaganda-varevogne i Mariupols ruiner.

Rusland har indsat varevogne med store tv-skærme på siden, som kan informere indbyggerne i Mariupol i Ukraine med russiske nyheder.

Videoer, offentliggjort af det russiske ministerium, viser, hvordan russiske eksperter i de statslige nyheder støtter invasionen af Ukraine. Det skriver The Guardian.

Mariupol er under russisk kontrol, og ukrainske embedsmænd hævder, at Rusland planlægger at afholde en folkeafstemning i byen om, hvorvidt de skal tilslutte sig Rusland eller ej.

The Orwellian vibe in the captured Ukrainian city of Mauripol is now complete with the deployment of Russia's mobile propaganda vans. pic.twitter.com/OmpiXMSIsP — DW News (@dwnews) May 26, 2022

Flere ukrainske politikere og rådgivere har delt videoerne af de mobile propaganda-varevogne på Twitter.

»Er der ikke noget at spise, så spis dem af med løgne,« skrev Petro Andryushchenko, der er rådgiver for den ukrainske borgmester i Mariupol.

Varevognene er angiveligt blevet placeret steder i Mariupol, hvor indbyggerne modtager humanitær hjælp eller har adgang til drikkevand.

»Det er kynisme af højeste niveau,« tilføjer Petro Andryushchenko i sin kommentar til varevognene.

Ruslands præsident Vladimir Putin underskrev onsdag et dekret, der vil fremskynde ansøgninger til russisk statsborgerskab for indbyggerne i Mariupol.