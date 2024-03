Han er Donald Trumps tidligere personlige advokat. Og han er forhenværende borgmester i New York City.

Nu er Rudy Giuliani – som for nogle år siden gik viralt, da han under et pressemøde svedte mørke dråber, der var blandet med hårfarve – så hårdt presset økonomisk, at kreditorer vil tvinge ham til at sælge sin lejlighed i Florida.

Det skriver CNBC og The Independent.

De meldinger lægger sig i kølvandet på en lind strøm af økonomiske udfordringer, der har ramt den 79-årige amerikanske mand.

Rudy Giuliani taler her med pressen ved en bar i New Hampshire 21. januar. Foto: Nathan Frandino/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rudy Giuliani taler her med pressen ved en bar i New Hampshire 21. januar. Foto: Nathan Frandino/Reuters/Ritzau Scanpix

I slutningen af sidste år førte det hele til, at Rudy Giuliani indgav en konkursbegæring.

Det skete blot få dage efter, at en domstol i Washington, DC, afgjorde, at han skal betale 148 millioner dollar i erstatning til to valgansatte fra Georgia for bagvaskelse. Det svarer til lidt mere end én milliard danske kroner.

I konkursbegæringen til en domstol i New York fremgik det i december, at Giuliani har gæld for mellem 100 og 500 millioner dollar (680 millioner til 3,4 milliarder danske kroner).

Han meldte selv at have værdier for mellem 1 og 10 millioner dollar (6,8 til 68 millioner danske kroner).

Arkivfoto af Rudy Giuliani og Donald Trump. Billedet er fra 2016. Foto: Peter Foley/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Rudy Giuliani og Donald Trump. Billedet er fra 2016. Foto: Peter Foley/EPA/Ritzau Scanpix

Nu har Committee of Unsecured Creditors – som blandt andet repræsenterer personer, som Giuliani skylder penge eller snart kan komme til at skylde penge – så indgivet en begæring til konkursretten om at tvinge den tidligere borgmester til at sælge sin lejlighed i Florida, skriver The Independent.

Giuliani har vurderet lejligheden, der ligger i Palm Beach, til at have en værdi af 3,5 millioner dollar (24 millioner danske kroner) i tidligere retssager.

Det er hans »næstmest værdifulde aktiv, der er rapporteret,« lyder det i begæringen.

Hans mest værdifulde aktiv er hans lejlighed beliggende på Manhattan, der tidligere er anslået til at være 6,5 millioner dollar værd.

Her ses et af de famøse billeder, hvor Rudy Giuliani sveder under et pressemøde i 2020. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et af de famøse billeder, hvor Rudy Giuliani sveder under et pressemøde i 2020. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Den kan han dog ikke blive tvunget til at sælge, da det er hans primære bopæl.

Ifølge kreditorerne bruger Giuliani titusindvis af dollar om måneden på vedligehold og løbende udgifter på lejligheden i Florida – mens den tidligere Trump-advokat har hævdet, at han ikke kan betale sin gæld.

Af begæringen fremgår det, at han i gennemsnit har betalt 8.400 dollar om måneden på lejligheden, men det beløb steg i januar til knap 16.000 dollar.

Dermed vurderer kreditorerne, at lejligheden er »en betydelig belastning for boets ressourcer«.

På sin side har Giulianis advokat ifølge CNBC udtalt, at anmodningen om at sælge lejligheden i Florida er »ekstremt forhastet«, ligesom man påpeger, at begæringen er i sin »tidlige opstart«.

Giuliani har tidligere hævdet, at han ikke har midlerne til at betale sin gæld:

»Ifølge skyldnerens advokat er der ingen krukke med guld for enden af regnbuen,« lyder det i begæringen, der blev indsendt fredag.

Giuliani ankede tilbage i december dommen om erstatningen til de to valgansatte.

Den tidligere Trump-rådgiver har været centrum for en lang række juridiske problemer på grund af sin rolle i forsøget på at omstøde præsidentvalgresultatet i 2020.