Verdensledere og meningsdannere har stået i kø for at kritisere Tucker Carlson for ikke at gå nok til Vladimir Putin under sit omdiskuterede interview med den russiske præsident.

Nu giver Vladimir Putin sin mening til kende – og den vil nok overraske mange. Hvis det vel at mærke passer passer.

Ord som »det er sådan, demokratier dør«, »et nyt niveau af skændsel« og »en propagandasejr for Putin« er blevet brugt om det to timer lange interview.

Allerede undervejs blev den kontroversielle amerikanske tv-vært Tucker Carlson voldsomt kritiseret for at lade Putins påstande og argumenter stå uimodsagte, så som at Ukraine – og ikke Rusland – startede krigen mellem de to lande.

Vladimir Putin og Tucker Carlson fotograferet under interviewet. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Men hvordan blev interviewet så oplevet fra den anden side af mikrofonen?

Ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax lader Putin forstå, at han er skuffet over interviewet med Tucker Carlson af én bestemt årsag:

»Jeg troede ærlig talt, at han ville opføre sig aggressivt og stille såkaldt hårde spørgsmål,« siger Putin ifølge Interfax i et interview med den russiske journalist Pavel Zarubin.

»Jeg var ikke alene forberedt på det, jeg ønskede det,« tilføjer den russiske præsident.

Manglen på skarpe, opfølgende spørgsmål fik ifølge Putin den konsekvens, at han ikke fik »mulighed for at svare skarpt, hvilket efter min (Putins, red.) mening ville have gjort hele vores samtale mere præcis«.

»Derfor nød jeg ærlig talt ikke interviewet fuldt ud,« siger Putin.

B.T. livedækkede det meget omtalte og omdiskuterede interview, da det blev offentliggjort natten til fredag i sidste uge.