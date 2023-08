750 kroner for en liter benzin.

Nej, det er ikke inflationen, der er gået fuldstændig amok. Det er et forslag fra den tyske professor Gregor Bachmann, der er ansat på Humboldt Universitet i Berlin.

Til Bild siger han:

»Først når benzin koster 750 kroner eller mere per liter vil borgerne begynde at tænke over, om man ikke kan klare sig uden bil.«

Den tyske professor Gregor Bachmann vil have benzinen sat op til mindst 750 kroner per liter. Foto: Humboldt Universitet Vis mere Den tyske professor Gregor Bachmann vil have benzinen sat op til mindst 750 kroner per liter. Foto: Humboldt Universitet

Til hverdag er han professor i borgerlige rettigheder, men nu blander han sig altså også i klimadebatten.

»Hvis man vil beskytte klimaet via beskatning på CO₂, vil mange ting blive dyrere, og folk uden så mange penge, vil ikke længere kunne købe det samme. Det er desværre prisen, man må betale for at redde klimaet,« siger professoren, der fortsætter:

»Dem med færrest penge vil ikke længere kunne købe en bil. At kunne køre bil skal gøre ondt, hvis vi skal have folk til at skifte til de CO₂ venligere offentlige transportmidler.«

Hvis hans forslag blev en realitet, måtte rigtigt mange opgive tanken om at have bil.

Professoren mener, at mange sagtens vil kunne undvære bilen.

»Skal jeg være lidt grov, vil jeg sige, at de fleste af dem, der siger, at de er afhængige af deres bil i virkeligheden slet ikke er det. De kører kun i den, fordi det er bekvemt. Der kører også busser og tog på landet. Måske ikke hver femte minut, men det er så prisen for gerne at ville bo på landet,« siger han.

Baumann selv har 14 kilometer til sin arbejdsplads. Dem tilbagelægger han på cykel, men han er også indehaver af en elbil.