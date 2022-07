Lyt til artiklen

En blot 15-årig dreng fra New Zealand er blevet idømt en livstidsdom for et mord, han begik, da han var 14.

Det skriver The Guardian.

Drengen dræbte en 22-årig mand, Bram Willems, sidste år.

Drabet fandt sted, efter de to havde tilbragt eftermiddagen sammen, hvor de havde drukket og røget hash.

Ved domsafsigelsen kom det frem, at den nu 15-årige dreng og offeret var kommet op at skændes, fordi den 22-årige skulle have opført sig upassende over for drabsmandens kusine.

Sideløbende med sagen om den 15-årige kører lige nu en appelsag i landet, hvor tre unge mænd ligeledes er dømt for mord på livstid.

Sagerne har delt vandene, da nogle mener, at børn ikke bør afsone livstid i fængsel.

Flere kalder det åbenbart uretfærdigt og ineffektiv at dømme børn så hårdt.

Det gælder blandt andet organisationen JustSpeak, der taler for at reformere strafferetsplejen.

JustSpeak mener ikke, at børns hjerner er fuldstændig udviklede, før de rammer de 24 år og dermed ikke fuldt ud klar over konsekvenserne ved deres handlinger.

Organisationen taler derfor i højere grad for resocialisere de kriminelle unge end at straffe dem, så de igen kan begå sig i samfundet.

I Danmark afsoner livstidsdømte gennemsnitligt 15 til 17 år i fængsel.