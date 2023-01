Lyt til artiklen

En syvårig pige er i livsfare, efter der lørdag eftermiddag blev åbnet ild ved en begravelse i det centrale London.

Yderligere fire kvinder og en lille pige er blevet indlagt på hospitalet, skriver blandt andre Sky News og The Guardian.

Hovedstadens politi oplyser, at man klokken 13.30 britisk tid modtog en anmeldelse om et skyderi på Phoenix Road.

Her var adskillige mennesker samlet foran en kirke for at tage afsked med en mor og datter, der var afgået ved døden med en lille måneds mellemrum, da der – formentlig fra en bil – blev affyret skud.

Foruden den syvårige pige kom også en 21-årig, 48-årig, en 54-årig, en 41-årig og en 12-årig – alle hunkøn – til skade.

Blandt dem har en pådraget sig skader, som ifølge politiet formentlig vil ændre hendes liv for evigt.

Politiet har siden skyderiet været talstærkt til stede i området med blandt andre teknikere.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen, og dermed er der fortsat mange spørgsmål i forhold til motiv.

The Guardian har talt med Jeremy Trood, som var den præst, der netop havde forestået begravelsen, der endte med at danne ramme for skyderiet.

Pårørende havde netop taget åndelig afsked med en 50-årig kvinde og hendes 20-årige datter, der med 25 dages mellemrum var døde af henholdsvis en blodprop og leukæmi.

Hans prædiken var netop overstået, og de sørgende var så småt begyndt at forlade kirkerummet, da præsten hørte skud.

»De begyndte at løbe tilbage ind i kirken efter hændelsen,« fortæller han om skyderiet og sender sine tanker til de tilskadekomne.