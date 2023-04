Lyt til artiklen

»Og sut min tunge.«

En video med Dalai Lama, som kysser en mindreårig dreng, vækker vrede og forargelse på de sociale medier.

Efter kysset rækker Tibets 87-årige åndelige leder nemlig tungen ud og beder drenge om at sutte på den.

Episoden fandt sted i McLeod Ganj, en forstad til storbyen Dharamsala i det nordlige Indien i februar, hvor tibetanernes åndelige leder talte for en gruppe studerende.

Ifølge CNN bad drengen om lov til at give det religiøse overhoved et kram, hvorefter Dalai Lama inviterede drengen op på scenen.

Derefter kysser Dalai Lama drengen på munden og stikker tungen frem og beder drengen om at sutte på den.

Videoen har bredt sig som en steppebrand på de sociale medier, og de voldsomme reaktioner får ham nu til at undskylde over for drengen og hans forældre.

'Hans hellighed ønsker at undskylde over for drengen og hans familie og over for sine mange venner forskellige steder i verden for den krænkelse, hans ord har forårsaget,' hedder det i et tweet på Dalai Lamas officielle Twitter-konto.

The Dalai Lama has apologized after a video emerged showing the spiritual leader kissing a child on the lips and then asking him to “suck my tongue” at an event. https://t.co/9PrrUzvl17 pic.twitter.com/sjI31w1O14 — CNN (@CNN) April 10, 2023

'Hans hellighed driller ofte mennesker, han møder, på en uskyldig og legende måde – også foran snurrende kameraer. Han beklager denne hændelse,' hedder det videre.

Twitter-brugere har taget afstand fra videoklippet, som de kalder 'afskyeligt' og 'absolut sygt', efter at det blev udbredt i weekenden.

Det er ikke første gang, Dalai Lama undskylder.

I 2019 undskyldte han, at han havde sagt, at en eventuel kvindelig efterfølger til hans post skulle være »tiltrækkende«.

Kommentaren, som blev fremsat i et BBC-interview, blev kritiseret mange steder i verden.

Dalai Lama betragtes som ansigtet på bevægelsen for tibetansk uafhængighed. Den 87-årige munk tjener det tibetanske folk fra Dharamsala for foden af de indiske Himalayabjerge.

Den store internationale opmærksomhed, som han fik efter at have fået Nobels Fredspris i 1989, er aftaget, og det samme gælder de mange invitationer fra verdensledere og Hollywood-stjerner.

Det skyldes delvist, at den aldrende leder har skåret ned på sine internationale rejseplaner. Men det er også sket i takt med, at Kinas økonomiske og politiske magt er vokset.