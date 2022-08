Lyt til artiklen

Det kan ende som en dyr fornøjelse, hvis man deltager i en udendørs drukfest i Barcelona.

Drukfester på åbne pladser, strande eller parker er ikke noget nyt fænomen.

Men antallet af udendørs drukfester steg sidste sommer, da corona-restriktionerne medførte, at barerne kun måtte åbne i begrænsede timer.

Og nu kan en forhøjet bøde sætte en stopper for festlighederne. Det skriver The Guardian.

Festen kan muligvis ende med en bøde på 600 euro - svarende til knap 4.400 kroner.

De høje bøder kan blive uddelt, hvis man forårsager forstyrrelser i byen. Det er dog op til den enkelte betjent at vurdere det.

»Bøderne på 600 euro er for at forårsage alvorlig forstyrrelse af borgernes dagligdag,« udtaler Albert Batlle, der er byrådsmedlem med ansvar for lov og orden.

Tidligere lød bøden på 60 til 100 euro, hvor en betaling inden for 30 dage reducerede bøden med 75 procent.

Men nu er der kommet nye takter i Barcelonas gader, og det er der allerede flere, som har mærket.

Ifølge Pedro Velázquez, der er chefen for byens politistyrke, fik 747 personer mellem 2. og 8. august bøden på 600 euro for at drikke på gaden.