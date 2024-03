Holger Rune deler vilde billeder fra Miami, hvor danskeren er påvirket af det ekstreme regnvejr.

Han skulle nemlig efter planen have været i aktion lørdag ved den store Masters 1000-turnering Miami Open, men et voldsomt regnvejr satte i første omgang en stopper for dette.

Kampe blev afbrudt fredag på grund af det ekstreme vejr, og nu fortsætter kaosset lørdag, hvor der i skrivende stund ikke er sat nogle kampe i gang på grund af regnvejret. De opgør stod til at starte klokken 11 lokal tid, som er klokken 16 i Danmark.

Og det er bestemt ikke få millimeter regn, at de bøvler med i Florida i disse dage. Se bare billedet herunder, som Holger Rune har delt i en story på Instagram:

Her kan man se de ekstreme vandmængder, der har ramt byen, som decideret har oversvømmet dele af gaderne.

Det betyder, at Holger Runes andenrundekamp mod ungarske Fabian Marozsan er udsat til et endnu ukendt tidspunkt søndag.

Lokale prognoser tyder på, at regnkaosset kan fortsætte i flere timer endnu, hvilket må give arrangørerne grå hår, da de allerede er adskillige kampe bagud i programmet - og nok må udskyde den ene kamp efter den anden på ny.

Runes kommende ungarske modstander er nummer 57 i verden, 50 pladser bag danskeren, og Rune er derfor storfavorit til at tage sejren. Han er dog allerede den eneste tilbageværende dansker i turneringen.

Både Caroline Wozniacki og Clara Tauson måtte begge se sig besejret i anden runde.

Holger Rune har dog ikke været i aktion i turneringen endnu, da han på grund af sin seedning først træder ind i Miami Opens anden runde.

Mens den danske stjerne jagter triumfer på tennisbanen i USA, har hans mor og manager, Aneke Rune, befundet sig i Danmark. Hun har ellers altid fulgt sønnen i tykt og tyndt, når han har spillet tennisturneringer i hele verden.

