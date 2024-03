Han må have lidt tålmodighed endnu.

Holger Rune skulle efter planen have været i aktion lørdag ved Miami Open.

Men det har et vildt regnvejr i området sat en stopper for.

Regnen har allerede været en faktor for turneringen, hvor den afbrød kampe fredag, og nu får det betydning for Rune.

Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA/Ritzau Scanpix

Han skulle have spillet lørdag mod ungarske Fabian Marozsan, men det opgør finder nu sted søndag i stedet på grund af vejrkaosset. Ungaren er nummer 57 i verden, 50 pladser bag danskeren.

Rune er den eneste tilbageværende dansker i turneringen, efter både Caroline Wozniacki og Clara Tauson begge måtte se sig besejret i anden runde.

Det nederlag har blandt andet stor betydning for Wozniacki, der håber på at spille French Open, men det kan blive en lang vej til Paris - det kan du læse mere om her.

Fredag blev kampene gennemført efter en seks timer lang udsættelse på grund af regnvejret.