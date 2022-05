OB har allerede meldt ud, at fire spillere forlader klubben efter sæsonen.

Men endnu flere kan være på vej væk.

Det varsler klubbens fodbolddirektør, Björn Wesström, der vil trimme truppens størrelse.

»Vi må se, om vi udfylder hullet, for vi har en vældig stor trup med 28 spillere. Det er mange, når kun 11 skal starte inde,« siger Björn Wesström til B.T. og fortsætter:

»Så er konkurrencesituationen ikke så god for alle spillere. Alle skal helst kunne se en mulighed for at starte, for at træningsugen bliver god.«

Men det betyder ikke, at han undlader at kigge efter nye spillere.

Når svenskeren skal handle og træder ind i butikken med fodboldspillere på hylderne, deler han dem op i tre kategorier, hvoraf de to er interessante.

»De spillere, vi tager ind, går under to kategorier. Enten er det potentiale-spillere med højt salgspotentiale. Eller også er det spillere, der kan gå ind og vinde i dag.«

»Vi skal ikke tage noget derimellem.«

OB offentliggjorde tirsdag, at klubben henter den 18-årige offensivspiller Mohamed Kefing Kanté, som Wesström kalder en potentiale-spiller.

»For en klub som OB er det helt afgørende, at vi finder balancen. Skal vi tage næste skridt, skal vi tjene penge, som vi kan investere i vores udvikling og i point.«

Det er heller ikke mere end en måned siden, at OB solgte to talenter direkte fra akademiet til den belgiske storklub Club Brugge.

»Hvis du ikke kan bidrage fysisk på banen, kan du bidrage med penge gennem et salg,« siger Björn Wesström.

»Det viser, at der er flere muligheder end blot førsteholdet i OB. Vi har en god uddannelse, der for nogle stopper på førsteholdet og for andre stopper med et salg.«

»Man kan gøre nytte for klubben uanset. Enten bidrager man med blod, sved og stolthed i Ådalen hver dag, eller man bidrager med penge, som vi kan omsætte i virksomheden, og som kan gøre os bedre hele tiden,« siger Björn Wesström.

Uanset, hvad snakken falder på, har fodbolddirektøren fokus på udvikling af klubben, og der spiller penge naturligvis en rolle.

Også når det kommer til den kæmpe sum, der venter, hvis OB lykkes med at spille sig i Europa – enten ved at vinde pokalfinalen, eller ved at blive nummer syv i Superligaen og vinde playoffkampen om en plads i det forjættede land.

»Det sportslige hænger sammen med det økonomiske. Skal man have succes i Europa, skal man også investere i det.«

»Hvis man tror, at et hold, der ikke kommer i top-6 i Superligaen, kan nå langt i Europa, er man vældig naiv.«

Får OB del i de europæiske millioner, skal pengene også bruges klogt.

»Forhåbningen er altid, at man kan investere i noget, som er bæredygtigt over tid, så man ikke kun køber en højreback, og så er det levetiden på hans aftale, der er investeringen, og så er pengene væk.«

»Man vil investere i noget, der giver større og bredere effekt. Men det må vi tage, hvis vi kvalificerer os.«

Björn Wesström lægger ikke skjul på, at eventuelle europæiske millioner vil gøre hans arbejde nemmere.

»Til en vis del, fordi det giver et større råderum, men det ene er ikke sjovere end det andet. Der findes udfordringer i begge dele.«

»Men vores ambition bliver ikke mindre, hvis det ikke lykkes. Så skal vi prøve igen.«

»Jeg under klubben succes. Spillerne, lederne og frem for alt vores fans og hele Fyn skal nyde godt af en tur i Europa.«

»Når landsholdet gør det godt, og Superliga-holdene gør det godt i Europa, skaber man succes til dansk fodbold. Det vil vi gerne være en del af.«

På Björn Wesströms kontor i Ådalen hænger et stort billede fra OBs mirakelsejr over Michael Laudrups Real Madrid.

Kan OB komme på sådan et eventyr igen?

»Nu er Real Madrid ikke i Conference League, men jeg forstår,« griner svenskeren.

»Det vil være en drøm at komme i Europa, og drømme bærer man med sig resten af livet som gode minder.«