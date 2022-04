Jonathan Foss og Tobias Lund Jensen skal fra næste sæson trække en ny klubtrøje over hovedet.

17-årige Jonathan Foss og 16-årige Tobias Lund Jensen rykker nemlig til Belgien.

De er blevet solgt til de forsvarende belgiske mestre, Club Brügge, i en rekordhandel.

»Når vi sælger to spillere direkte fra vores akademi, er det et stærkt eksempel på, hvilket højt niveau vores akademi har,« siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB, i en pressemeddelse.

Salget er det største salg direkte fra OB’s akademi nogensinde.

»Det vil være et aktuelt eksempel på, hvordan drømme også kan opnås gennem akademiet, og det viser, at vores trænere og spillere sammen leverer et fantastisk arbejde,« siger Björn Wesström.

Den belgiske storklub købte i januar den danske landsholdsspiller Andreas Skov Olsen.

Han får snart dansk selskab i Belgien, når 17-årige Jonathan Foss og 16-årige Tobias Lund Jensen rykker mod Club Brügge.

Jonathan Foss og Tobias Lund Jensen har i Club Brügge begge skrevet under på kontrakter, der løber frem til 30. juni 2025.