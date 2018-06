Superligaklubben Hobro IK ansætter Allan Kuhn som ny træner. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

50-årige Allan Kuhn har senest været træner i Malmö FF, hvor han førte holdet frem til tops i det svenske mesterskab i 2016.

Han har tidligere været cheftræner i FC Midtjylland samt assistenttræner i Randers FC og i to omgange assistenttræner i AaB, hvor han to gange har været med til at vinde Superligaen.

Sportschefen i Hobro, Jens Hammer Sørensen, glæder sig over ansættelsen af den nye træner.

- Med ansættelsen af Allan får vi en træner med erfaring fra øverste niveau i Skandinavien. Vi har haft flere samtaler med Allan, og vi er ikke i tvivl om, at det er godt match, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/