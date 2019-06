Det gik hedt for sig, da belgiske Zulte Waregem havde sat sig for at gå helhjertet efter at lokke Jens Stage væk fra AGF i slutningen af maj.

Den belgiske klub havde sendt direktøren Eddy Cordier til Aarhus for at holde møde med AGF-bosserne om et køb af klubbens store profil, som B.T. kunne afsløre. Et bud på lidt over en million euro - eller 8-9 millioner kroner - lagde belgierne.

Og det var også noget, der nåede frem til AGF-profilen selv.

»Jeg havde sagt, at jeg ikke ville have noget fokus på det, mens jeg var i gang med Superligaen. Derfor blussede det op på mine fire feriedage. Nu har jeg så besluttet, at jeg heller ikke vil have fokus på det nu. Så det må blive efter slutrunden,« siger Jens Stage.

Zulte Waregem følte sig ifølge B.T.s oplysninger dårligt behandlet af AGF, som aldrig vendte tilbage på belgiernes opfølgende opkald. Erik Cordier skulle angiveligt fysisk have forsøgt at lede efter AGF-lederne i Aarhus, men han var ikke blevet informeret om, hvor de holdt til.

Derfor tog Zulte Waregem-direktøren hjem fra Aarhus uden at få et møde mere med AGF - og uden at få det, han allerhelst ville have. Nemlig Jens Stage.

Imens fulgte Jens Stage med fra sidelinien på sin korte ferie inden den U21-slutrunde, som starter for Danmark mandag mod Tyskland.

Måtte du bruge noget af din energi på det i din ferie?

»Ja, min kæreste var lidt træt af, at jeg ikke var tilstedeværende. Sådan er det. Det er ikke noget, jeg vil have fokus på nu. Og det er ikke noget, jeg ville have fokus på under Superligaen. Jeg vil hellere bare præstere på banen.«

Var det noget, du var lun på? Lød det spændende for dig?

»Jeg vil sige det sådan, at enhver mulighed for at kunne blive til en bedre fodboldspiller ser jeg selvfølgelig på. Og Zulte Waregem og belgisk fodbold er generelt en flot liga. Men jeg har ikke truffet nogen afgørende beslutning. Jeg vil først rigtig tænke på det, når jeg er færdig her.«

Kiggede du også på det skridt, som Lukas Lerager tog til Zulte Waregem, og den karriere han har fået efterfølgende?

»Ja, selvfølgelig,« siger Jens Stage.

Zulte Waregem trak umiddelbart interessen for Jens Stage tilbage, men det er langt fra sikkert, at belgierne helt har skrottet drømmene om at få den danske U21-landsholdsspiller til Belgien.

Men det bliver altså næppe, mens U21-EM er i gang.